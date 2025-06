Arriva il circo con gli animali l’appello | Non andate a vederlo

In un mondo sempre più sensibile al rispetto degli animali, l’arrivo del circo con animali Orfei a Osimo, fino al 15, ha acceso intense polemiche. Gli animalisti promettono una protesta pacifica contro uno spettacolo che, secondo molti, sfrutta gli animali per il divertimento umano, ignorando il loro benessere e la loro dignità. È ora di riflettere: il rispetto animale deve essere il nostro primo spettacolo.

Il circo con animali Orfei è arrivato a Osimo, a Campocavallo, e resterà fino al 15. La sua presenza ha scatenato l’ira degli animalisti che domani pomeriggio hanno organizzato un protesta pacifica davanti al circo. "Porta con sé uno spettacolo che è ormai fuori dal tempo. Gli animali, costretti a eseguire esercizi contro la loro natura solo per far divertire gli spettatori, sono il simbolo di un’industria che non tiene conto del benessere e della dignità degli esseri viventi – dice Manuela Pallotta, presidente associazione amici animali odv Osimo che ha già fatto cenno della questione alla sindaca per evitare i futuri attendamenti -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

