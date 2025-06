Arriva il caldo africano | fino a otto gradi in più in settimana Ecco da quando

Prepariamoci a vivere una settimana da record: il caldo africano si farà sentire con un aumento fino a otto gradi, portando le temperature alle stelle. Già in questi giorni alcune città della Puglia sfiorano i 32 gradi, e la situazione si intensificherà nei prossimi giorni. È il momento di adattarsi e trovare i modi migliori per affrontare questa ondata di calore senza stress.

Sarà una settimana caldissima, la prima. Eppure già in questi giorni alcune città in Puglia sono roventi, con punte di 31-32 gradi (soprattutto nella parte meridionale della. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Arriva il caldo africano: fino a otto gradi in più in settimana. Ecco da quando

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gradi Settimana Arriva Caldo

Meteo, fine settimana con nuvole e vento: termometro fino a 26 gradi - Il fine settimana in Sicilia sarà caratterizzato da nuvole e vento, con temperature che raggiungeranno i 26°C.

Ancora un po' di pazienza. Piogge e temporali ci accompagneranno fino ad inizio settimana. Poi un lieve miglioramento. Da metà settimana - secondo gli esperti - dovrebbe finalmente arrivare il caldo. Previste temperature oltre i 30°. Partecipa alla discussione

++ CON LE TEMPERATURE FINO AI 35 GRADI LA GALLURA PIU' COLPITA DALL'ONDATA DI CALDO ++ + https://f.mtr.cool/vxqbitejff #galluraoggi Partecipa alla discussione

Meteo verso il caldo a 40 gradi le novità su arrivo in Italia, ecco quando - Il meteo ha completamente cambiato volto in quest’avvio di Giugno, assumendo connotati da piena Estate. Per il momento non si sono però registrate ... Da msn.com

Caldo mai visto a giugno, già 40 gradi nel weekend: ecco dove - Nel fine settimana l'anticiclone africano picchierà duro. Ecco dove raggiungeremo i 40 gradi. E siamo solo a inizio giugno. Scrive diregiovani.it

Meteo, ondata di caldo africano. Giuliacci dà le date: "Preparatevi al peggio" - Fa già caldo ma "preparatevi al peggio". Il colonnello Mario Giuliacci presenta le previsioni meteo per i prossimi giorni e fa ... Secondo iltempo.it

Arriva il caldo con punte di 30 gradi, ma non per molto