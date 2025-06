Arresto di Khabi Lame realtà o fake news? Da ambienti vicini a Trump si segnalano problemi con il visto

Negli ultimi giorni si è diffusa tra gli utenti dei social statunitensi una voce che riguarda Khaby Lame, il celebre creator italiano. Tra accuse e smentite, si intrecciano rumors provenienti da ambienti vicini a Trump, alimentando dubbi sulla veridicità della notizia. La domanda che molti si pongono è: si tratta di una fake news o c’è davvero del vero dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme.

Sta facendo il giro dei social americani, in particolare quelli vicini all’ex presidente Donald Trump, la notizia del presunto arresto di Khaby Lame a Las Vegas. Il content creator italo-senegalese, seguito da milioni di utenti in tutto il mondo, sarebbe finito nel mirino per motivi legati alla sua presenza sul suolo statunitense. embedpost id="2052041" Tutto è partito da un post pubblicato. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Arresto di Khabi Lame, realtà o fake news? Da ambienti vicini a Trump si segnalano problemi con il visto

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Arresto Lame Vicini Trump

Cosa sappiamo sulla notizia dell’arresto di Khaby Lame: non ci sono conferme e ora non è detenuto a Las Vegas - Recenti voci diffuse sui social suggeriscono che Khaby Lame, il celebre TikToker italiano, sia stato arrestato a Las Vegas per presunte infrazioni sull'immigrazione.

«Khaby Lame arrestato negli Usa»: la notizia lanciata da ambienti vicini a Trump. Nessuna conferma ufficiale Partecipa alla discussione

Khaby Lame arrestato negli Stati Uniti? La notizia sui social lanciata da ambienti vicini a Trump. Ma non c'è conferma ufficiale Partecipa alla discussione

Arresto di Khabi Lame, realtà o fake news? Da ambienti vicini a Trump si segnalano problemi con il visto - Sta facendo il giro dei social americani, in particolare quelli vicini all’ex presidente Donald Trump, la notizia del presunto arresto di Khaby Lame a Las ... Da msn.com

Trumpiani annunciano l’arresto di Khaby Lame “Tiktoker woke immigrato”: ovviamente, bufala - Trumpiani annunciano l’arresto di Khaby Lame Tiktoker woke immigrato: ovviamente, bufala, ma la geopolitica dell’ultranazionalismo di estrema destra passa anche dalle fake news più assurde. bufale.net scrive

Khaby Lame rompe il silenzio sull’arresto: cosa dicono le storie pubblicate su Instagram - Khaby Lame ha 160 milioni di follower su Tiktok e 80 milioni di follower su Instagram. Nell’ultima ora sui suoi account ufficiali sono stati pubblicati dei nuovi contenuti. Su TikTok ha postato un ... Riporta fanpage.it

Un vicino spara a un ospite nero di Airbnb mentre cammina verso il supermercato