Arrestato un 60enne avellinese per detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente

In un’operazione congiunta mirata a combattere il traffico di droga, la Polizia di Avellino ha arrestato un 60enne avellinese, sorpresa in possesso di cocaina. Questa azione dimostra ancora una volta l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere la città sicura e libera da sostanze pericolose. La perquisizione e le successive indagini continuano per approfondire il quadro e garantire la legalità sul territorio.

Nell'ambito dei servizi pianificati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Avellino hanno tratto in stato di arresto in flagranza un 60enne trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

