Arrestato titolare rivendita di alimentari | trovato con cocaina ed ecstasy

In un blitz destinato a scuotere la comunità di Civitanova, le forze dell’ordine hanno smascherato un titolare di 33 anni trovato in possesso di cocaina ed ecstasy. L’operazione, portata avanti dalla Polizia di Stato per contrastare lo spaccio di droga nel territorio maceratese, ha portato all’arresto di un sospetto coinvolto in un giro illecito che mina la sicurezza della città. Scopriamo i dettagli di questa vicenda che solleva molte domande sulla rete di criminalità locale.

Civitanova, 7 giugno 2025 – Viene trovato con cocaina ed ecstasy. A finire in arresto il titolare 33enne di una rivendita di alimentari. Operazione della Polizia di Stato per il contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio maceratese. Il personale del commissariato di Civitanova, insieme alla squadra mobile di Macerata, ha effettuato una perquisizione all’interno di una rivendita di alimentari della città costiera. Le attività, delegate dalla Procura di Macerata, hanno tratto origine dal lavoro degli agenti del commissariato, che hanno eseguito le indagini attraverso settimane di appostamenti e accertamenti tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Arrestato titolare rivendita di alimentari: trovato con cocaina ed ecstasy

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Rivendita Alimentari Titolare Trovato

Titolare di una rivendita di alimentari trovato con ecstasy e cocaina: arrestato - L'Operazione della Polizia di Stato per il contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio maceratese Il Personale del Commissariato di P.S. di Civitanova Marche, unitamente ... Si legge su youtvrs.it

Titolare trovato con droga e armi. Chiuso il locale - Titolare trovato con la droga, il questore fa chiudere il fast-food al Piano. Il provvedimento è stato disposto ieri mattina e durerà per dieci giorni. Il locale, che si trova in via Cristoforo ... Secondo msn.com

Denunciata titolare di un negozio di alimentari: false etichette sulla merce - Empoli, 28 dicembre 2019 - La titolare di un negozio di generi alimentari ... prodotti in vendita con diciture mendaci. In particolare, i militari avrebbero trovato quattro damigiane da cinque ... Riporta lanazione.it

Palermo: sequestrate dai Nas 500 chili di stigghiole avariate