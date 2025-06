Arrampicata sportiva | il francese Schalck si impone nel boulder di Coppa del Mondo a Praga

In un’atmosfera di adrenalina e sfida, la prima tappa europea della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva si apre con emozioni forti a Praga. Il protagonista della giornata è il francese Mejdi Schalck, che conquista il podio nel boulder maschile con un punteggio impressionante di 99.1 punti. La sua vittoria segna un momento significativo: la scena internazionale si prepara a emozionanti sfide future.

A Praga, nella prima tappa europea della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, per il boulder, si alza l’alta la bandiera francese, per quanto riguarda la gara maschile. La vittoria è infatti andata Mejdi Schalck che, con lo score di 99.1 punti, si è imposto battendo il fortissimo giapponese Sorato Anraku, oggi secondo a 84.1, e l’altro francese presente in finale, ossia Samuel Richard, terzo con il medesimo punteggio di 84.1 del nipponico. In casa Italia, c’è da registrare il 21mo posto di Matteo Reusa, che ha completato la propria prova mettendo insieme 29.3 punti uscendo in semifinale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Arrampicata sportiva: il francese Schalck si impone nel boulder di Coppa del Mondo a Praga

