Arnautovic Inter addio e niente Mondiale per Club! Ecco le opzioni sul tavolo per l’austriaco

Marko Arnautovic potrebbe lasciare l'Inter, segnando la fine di un'epoca e lasciando il Mondiale per Club fuori dalla sua agenda. Con il contratto in scadenza e le ultime trattative in corso, il suo futuro si prospetta ricco di incognite e opportunità. Le opzioni sul tavolo sono diverse, ma le decisioni definitive ancora non sono state prese. Il suo addio potrebbe aprire nuove strade sia per lui che per i nerazzurri.

: le richieste per l’attaccante. Marko Arnautovic è pronto a salutare il calciomercato Inter. Sia lui che Joaquin Correa andranno via in scadenza di contratto. Se l’argentino si è già accordato con un nuovo club, ovvero il Botafogo, con cui parteciperà anche al Mondiale per Club, la situazione legata al futuro dell’austriaco è ancora tutto da definire. La certezza è che nè Arnautovic nè Correa partiranno con l’Inter per gli Stati Uniti in vista del nuovo torneo FIFA, nonostante la scadenza del contratto al 30 giugno 2025 gli consenta di giocare almeno la prima fase. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Arnautovic Inter, addio e niente Mondiale per Club! Ecco le opzioni sul tavolo per l’austriaco

