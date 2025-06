Arnautovic a partita in corso Austria vincente sulla Romania!

In un match emozionante, l’Austria si impone sulla Romania per 2-1, conservando il sogno mondiale. L’ingresso di Marko Arnautovic, protagonista nel secondo tempo, ha dato nuova linfa alla squadra e portato alla vittoria decisiva. Una prestazione che dimostra come la passione e il talento possano fare la differenza nei momenti più intensi. La vittoria dell’Austria si conclude così, lasciando tutti con l’aspettativa di ulteriori emozioni da parte dei biancorossi.

L’Austria ha battuto la Romania per 2-1 ed ha evitato la rimonta nei minuti finali. Marko Arnautovic, giocatore dell’Inter, è entrato solo nel secondo tempo. VITTORIA – L’ Austria ha vinto per 2-1 contro la Romania nella partita valida per la qualificazione ai Mondiali. La squadra biancorossa ha fatto oggi il suo esordio nel gruppo H ed era l’unica rimasta senza aver ancora giocato. Nell’ultima pausa nazionali aveva disputato le sue ultime gare di UEFA Nations League. L’Austria, spalle al muro a causa dei 9 punti della Bosnia-Erzegovina, ha comunque superato le pressioni della serata e ha conquistato il suo primo successo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Arnautovic a partita in corso, Austria vincente sulla Romania!

