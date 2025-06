Armi e realtà | la storia di artem pronto a combattere in ucraina e le sue origini travagliate

Artem, il coraggioso attore pronto a combattere in Ucraina, ci apre le porte della sua complessa storia fatta di passione, lotta e speranza. In questa nuova puntata di "Ciao Maschio" su Rai 1, Nunzia De Girolamo conduce un viaggio tra emozioni e verità, svelando le sfide di un uomo che affronta il conflitto con il cuore e il coraggio di sempre. Un racconto che lascia il segno e invita alla riflessione.

Una nuova puntata di Ciao Maschio viene trasmessa su Rai 1 in seconda serata, portando al pubblico interviste esclusive e approfondimenti sui temi più attuali e personali. La conduttrice Nunzia De Girolamo accoglie ospiti di rilievo, tra cui figure del mondo dello spettacolo e personalità coinvolte in storie di grande impatto emotivo. Tra gli interventi più significativi, quelli dell'attore Artem, che ha condiviso dettagli sulla sua infanzia in Ucraina e sul suo rapporto con il paese d'origine. artem e il ricordo dell'infanzia in ucraina. il legame con l'ucraina e la storia personale. Artem, noto per aver interpretato Pino nella serie Mare Fuori, ha raccontato il suo particolare rapporto con l'Ucraina, dove ha vissuto alcuni periodi della sua infanzia.

