Arezzo | tre feriti gravi nello scontro fra auto fra San Zeno e Pieve al Toppo Strada chiusa

Un incidente grave scuote la provincia di Arezzo: tre persone sono rimaste ferite in modo serio nello scontro tra auto avvenuto tra San Zeno e Pieve al Toppo. La strada statale 73 è stata temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni tra i chilometri 134 e 137, causando disagi al traffico locale. Restate aggiornati per ulteriori dettagli su questa drammatica giornata sulle nostre strade.

Tre feriti in gravi nell'incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio in provincia di Arezzo, lungo la strada statale 73, nel tratto che collega San Zeno a Pieve al Toppo. Ne dà notizia Anas, spiegando che tra il chilometro 134 e il chilometro 137 della Senese Aretina il traffico è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo: tre feriti gravi nello scontro fra auto fra San Zeno e Pieve al Toppo. Strada chiusa

