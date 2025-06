Arezzo punta su Giacomo Venturi | possibile sfida con Trombini per il ruolo di portiere

Arezzo punta deciso su Giacomo Venturi, un nome che potrebbe scuotere le gerarchie tra i pali e riscrivere le strategie di mercato. Con un curriculum ricco di esperienza e un ritorno alla ribalta dopo l’ultima stagione al Gubbio, Venturi si presenta come un candidato di peso per il ruolo di titolare. La possibile sfida con Trombini apre scenari interessanti, lasciando presagire un duello all’insegna della competizione e della qualità .

