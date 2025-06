Area Blu il bilancio è in utile Ma le multe crescono del 10% E per i cimiteri rincari in vista

Il bilancio 2024 di Area Blu rivela un quadro complesso: se da un lato i conti sono in attivo, con un utile dimezzato rispetto all’anno precedente, dall’altro si registrano crescite nelle multe e nei rincari cimiteriali. La società si prepara a espandere la collaborazione con il Comune di Lugo e ad aumentare i ricavi dai servizi funebri a Imola, aprendo nuove interessanti prospettive per il futuro. L’esercizio dello scorso anno si è...

Conti in attivo (seppur con un utile dimezzato rispetto all’anno precedente), introiti dai parcheggi in calo (da 3,5 a 3,3 milioni), ma multe per violazioni sulla sosta che crescono del 10%. Offre vari spunti il bilancio 2024 di Area Blu, che si prepara a far entrare nella compagine societaria il Comune di Lugo e ad aumentare i ricavi dai servizi cimiteriali in virtù di un incremento delle loro tariffe a Imola. L’esercizio dello scorso anno si è chiuso con un segno più di 87.664 euro contro i quasi 200mila euro del 2023. Si tratta dell’"l’ottavo risultato positivo consecutivo dopo la fusione della prima Area Blu con Beni Comuni", sottolinea nella sua relazione l’ormai ex presidente Eros Nanni, che nelle scorse settimane ha lasciato il timone a Elisabetta Baldazzi per restare nel Cda come semplice componente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it