Area B svolta da ottobre scatola contachilometri anche su moto e scooter Come funziona e deve utilizzare il Move-In

A Milano, il primo ottobre 2025 segna una svolta importante per i motociclisti: l’introduzione della scatola contachilometri su moto e scooter nell’ambito di Area B. Questa innovazione consentirà ai conducenti di rispettare le nuove normative sulle emissioni, permettendo loro di continuare a circolare rispettando un limite di chilometraggio stabilito. Scopri come funziona questa tecnologia e come utilizzare il Move-In per non restare fuori dalla città.

Milano, 7 maggio 2025 – Move-In si estende alle due ruote. La scatola conta-chilometri potrà essere installata anche sulle moto e sugli scooter c he dal primo ottobre del 2025 non potranno più circolare in Area B. In questo modo i l motociclista potrà sfuggire al divieto assoluto di circolazione nella zona a basse emissioni e potrà invece effettuare un determinato numero di chilometri. Proprio come avviene da tempo per le auto. Anche in questo caso i chilometri percorribili saranno attribuiti alle varie categorie in base al livello di emissioni. Restano comunque esclusi da questa possibilità i veicoli a due ruote Euro 0 ed Euro 1 a due tempi per i quali vige il divieto di circolazione in tutta la Lombardia, come si precisa nella nota diramata ieri dal Comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Area B, svolta da ottobre scatola contachilometri anche su moto e scooter.Come funziona e deve utilizzare il Move-In

