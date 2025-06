Area B Milano | Move-In anche per i motoveicoli quanti chilometri si potranno percorrere

Se vivi a Milano e desideri attraversare l'Area B senza preoccuparti delle restrizioni, la soluzione si chiama Move-In: la scatola nera che consente ai motoveicoli di muoversi in deroga alle regole. Ma quanti chilometri potrai percorrere? Scopri come questa innovativa tecnologia ti apre nuove opportunità di mobilità , anche in vista del divieto totale dal 1° ottobre 2025.

La scatola nera Move-In per muoversi in deroga alle regole dell'Area B milanese si potrĂ applicare anche ai motoveicoli che andranno in divieto dal 1° ottobre 2025. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Area B Milano: Move-In anche per i motoveicoli, quanti chilometri si potranno percorrere

