Ardenza scontro tra auto e scooter in piazza Sforzini | ferito 17enne

Incidente stradale intorno alle 22 di ieri, venerdì 6 giugno in piazza Sforzini. Un ragazzo di 17 anni a bordo del suo scooter si è scontrato con un'auto. Nell'impatto il minorenne è stato sbalzato dal mezzo per circa due metri. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Livorno. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Ardenza, scontro tra auto e scooter in piazza Sforzini: ferito 17enne

