Stasera a Orbetello, il ring si accende con una sfida imperdibile: Arblin Kaba, il “Lupo”, torna in azione determinato a conquistare il titolo italiano dei pesi leggeri. Dopo un anno di attese e rinvii, l’italo-albanese affronta Francesco Acatullo, veterano dal passato emozionante e chiamato a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera. La posta in palio è alta: chi conquisterà la nuova cintura? La risposta si darà sul ring.

Il Lupo a caccia di una nuova cintura. Arblin Kaba torna sul ring questa sera a Orbetello puntando al titolo dei pesi leggeri. Una lunga marcia di avvicinamento verso questo match con un anno tra rinvii e attese per la definizione dell’avversario del pugile italo-albanese che alla fine sarà Francesco Acatullo, già avversario dell’atleta della Boxe Le Torri sei anni fa a Bologna, trentasettenne di origini campane soprannominato la Tigre di Caivano, con all’attivo 32 match tra i pro, con 15 vittorie e 13 sconfitte, più 4 incontri terminati in pari. L’allievo di Paolo e Olmo Pesci cercherà di conquistare la corona nazionale in questa nuova categoria dopo essere stato il re dei pesi super leggeri per quasi tre anni dal 2019 al 2022. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Arblin Kaba sfida Francesco Acatullo per il titolo italiano dei pesi leggeri a Orbetello

