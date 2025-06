Arance egiziane spacciate per siciliane e mozzarella scaduta | denunciato il gestore di due aree di servizio

Tolleranza zero contro chi mette a rischio la salute dei consumatori: recenti controlli hanno scoperto arance egiziane spacciate per siciliane e mozzarella scaduta nei punti vendita, portando alla denuncia del gestore di due aree di servizio. La sicurezza alimentare è una priorità , e questa operazione dimostra l'impegno deciso nel tutelare la legalità e i cittadini. La lotta contro le frodi alimentari continua senza sosta.

Tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le regole previste per la vendita dei prodotti alimentari, a garanzia della legalità e a tutela della sicurezza dei consumatori. Una nuova operazione di controllo è stata condotta, nei giorni scorsi, dalla task force coordinata dalla polizia di.

