Arabia Saudita la simbolica ‘lapidazione del diavolo’ dei pellegrini a Mina

In un’atmosfera carica di devozione e tradizione, i pellegrini musulmani a Mina, in Arabia Saudita, hanno ripetuto la simbolica ‘lapidazione del diavolo’, un rituale fondamentale nel Hajj. Nonostante il caldo estivo, migliaia di fedeli hanno partecipato a questa cerimonia che ricorda il rifiuto di Satana da parte di Abramo. Un atto di fede che unisce spiritualità e storia, rafforzando il legame tra credenti e patrimonio religioso mondiale.

Sabato i pellegrini musulmani a Mina, 5 chilometri a est della Mecca, in Arabia Saudita, hanno perpetuato la simbolica ‘lapidazione del diavolo’, segnando il secondo giorno del rituale che commemora il rifiuto di Satana da parte del profeta Abramo. L’atto, una parte fondamentale delle fasi finali del pellegrinaggio Hajj, si è svolto sotto l’intenso caldo estivo mentre i fedeli giravano in cerchio attraverso il sito di Jamarat, lanciando sassi contro tre grandi pilastri che rappresentano il diavolo. La lapidazione viene eseguita nell’arco di tre giorni a Mina, durante la festa islamica del sacrificio, o festa di Eid al-Adha. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arabia Saudita, la simbolica ‘lapidazione del diavolo’ dei pellegrini a Mina

In questa notizia si parla di: Lapidazione Diavolo Arabia Saudita

