Apre il nuovo Punto Salute a Montecassiano, un punto di riferimento essenziale per la comunità, con orari dedicati e servizi fondamentali come gli esami di base. Questa iniziativa mira a facilitare l’accesso alle cure, riducendo le attese e promuovendo la prevenzione. Con la presenza di un’infermiera del servizio domiciliare, il Punto sarà aperto il lunedì e il mercoledì mattina, dalle 7.45 alle 12.15, offrendo un supporto concreto ai cittadini...

Macerata, 7 giugno 2025 – Inaugurato ieri a Montecassiano il Punto salute, nella sede del distretto sanitario, alla presenza del vicepresidente e assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, del direttore generale dell’Ast di Macerata Alessandro Marini e del sindaco Leonardo Catena. Il Punto salute prevede la presenza di un’infermiera del servizio domiciliare. Sarà aperto il lunedì e il mercoledì mattina, dalle 7.45 alle 12.15. Tra i servizi erogati, ad esempio, ci sono l’elettrocardiogramma, l’holter pressorio, la spirometria, la densitometria ossea, la rilevazione parametri morfologici e vitali, la misurazione di glicemia e colesterolo, il thrombotest capillare (Tao), la somministrazione terapie iniettive, la gestione catetere vescicale, drenaggi, medicazioni semplici e complesse di lesioni croniche eo chirurgiche, di ustioni, bendaggi, rimozione punti di sutura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Apre il Punto salute, gli orari: “Esami fondamentali”

