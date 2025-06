apre a milano la mostra internazionale essence | un dialogo tra natura materia e trascendenza

Milano si prepara ad accogliere un evento imperdibile: ESSENCE, la mostra internazionale che svela il profondo dialogo tra natura, materia e trascendenza. Dal 23 al 28 giugno, la iKonica Art Gallery diventa scena di un viaggio sensoriale e riflessivo, curato dalla rinomata critica Francesca Callipari. Un’occasione unica per immergersi in un universo artistico che invita a scoprire le radici più profonde dell’anima e della creazione. Non perdere questa esperienza straordinaria, aperta a tutti coloro che desiderano esplorare l’essenza dell’arte.

Milano, giugno 2025 — Dal 23 al 28 giugno, la iKonica Art Gallery di Milano ospiterà ESSENCE, una mostra d'arte contemporanea a cura della storica e critica d'arte Francesca Callipari che invita il pubblico a intraprendere un percorso emozionale e introspettivo attraverso tre assi portanti.

