Apprendistato senza formazione spetta il risarcimento

L'apprendistato rappresenta un'opportunità unica per i giovani di entrare nel mondo del lavoro con formazione e guida. Tuttavia, cosa succede se l'azienda non fornisce la formazione prevista? In questi casi, spetta al giovane un risarcimento, tutelando così i suoi diritti e garantendo che l'impegno nel percorso formativo venga riconosciuto. Scopriamo insieme quando e come può essere richiesto.

Il contratto di apprendistato è pensato appositamente per i giovani e per avvicinarli concretamente al mondo dell'occupazione. È una specie di via di mezzo tra lavorare e studiare: l'azienda ti assume, ti paga (anche se meno rispetto a un lavoratore "normale"), ma nel frattempo ti forma, cioè ti insegna un mestiere o una professione. In pratica: lavori, impari, e prendi uno stipendio. Attenzione però al rispetto di tutte le regole in materia, perché l'apprendistato prevede un obbligatorio periodo di formazione e, se quest'ultimo manca, è carente o non corrispondente alle originarie pattuizioni delle parti, la conseguenza sarà duplice: nullità del contratto e conversione automatica e retroattiva del rapporto di lavoro in tempo indeterminato ordinario.

