Appiano Gentile si prepara a riaccendere i motori: lunedì prenderanno il via gli allenamenti dell'Inter con Chivu, mentre i nerazzurri affrontano la pausa nazionali. Tra aggiornamenti sugli infortunati, tempi di recupero e probabili formazioni, il club si concentra per prepararsi al meglio ai prossimi impegni cruciali. Dopo la delusione in Champions League, l’Inter si rimette in carreggiata: tutti i dettagli e le novità direttamente da Appiano Gentile.

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Nerazzurri reduci dalla pesante sconfitta in finale di Champions League contro il PSG per 5 a 0. I giocatori convocati con le rispettivi nazionali si trovano nei vari ritiri in giro per il mondo, coloro che sono rimasti a Milano, invece, riprenderanno gli allenamenti da lunedì per iniziare a prepararsi per il Mondiale per Club con il loro nuovo allenatore, Cristian Chivu, che sarà ufficializzato proprio lunedì. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri impegnati nella pausa nazionali, lunedì l’inizio degli allenamenti con Chivu

L'allenamento dei nerazzurri durante l'Open Media Day di Appiano Gentile (26 maggio 2025)