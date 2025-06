Appello di SchleinConte e leader Avs dal palco' tutti a votare'

Sul palco di Roma, i leader di Pd, M5s e Avs uniscono le loro voci in un appello condiviso: “Ci eravamo dimenticati... Andiamo tutti a votare l’8 e il 9 giugno!” È un invito speciale a esercitare il diritto di voto, fondamentale per plasmare il nostro futuro. Ora più che mai, è il momento di far sentire la nostra voce e partecipare ai 5 referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. Non mancate!

"Ci eravamo dimenticati. Andiamo tutti a votare l'8 e il 9 giugno!". E' l'appello con cui, tutti insieme, i leader di Pd, Elly Schlein, del M5s Giuseppe Conte e di Avs, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, hanno chiuso la manifestazione per Gaza in corso a Roma. L'appello è per andare a votare da domani i 5 referendum sul lavoro e sulla cittadinanza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Appello di Schlein,Conte e leader Avs dal palco,'tutti a votare'

