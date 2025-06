Apolloni su Chivu | Capisco sua scelta! Che opportunità all’Inter

Luigi Apolloni ha condiviso la sua opinione sulla decisione dell’Inter di affidare la panchina a Cristian Chivu, sostituendo Simone Inzaghi. Una scelta che riflette una strategia audace e ambiziosa, volta a dare nuova linfa ai nerazzurri. Apolloni comprende appieno questa mossa, vedendola come un’opportunità per il club di rinvigorire il proprio spirito competitivo e puntare a risultati sorprendenti. Ma quali sfide attende Chivu nel suo nuovo ruolo?

LA SITUAZIONE – Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore dell'Inter. Il tecnico rumeno, il cui passaggio in nerazzurro diventerà ufficiale dopo la rescissione del contratto con il Parma, è stato individuato dalla dirigenza meneghina in base a un'analisi congiunta dei vari profili insieme alla proprietà. L'idea di base era quella di puntare su un allenatore giovane, con idee nuove e ambizioni importanti. Oltre a tali caratteristiche, Chivu presenta anche il vantaggio della conoscenza dell'ambiente meneghino, avendo vissuto oltre 10 stagioni ad Appiano da calciatore e tecnico della Primavera.

In questa notizia si parla di: Chivu Inter Apolloni Scelta

