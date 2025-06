Apertura pomeridiana e serale dell’area mercatale | Torrione Eventi APS avvia una raccolta firme

Dal cuore pulsante di Torrione, nasce una nuova iniziativa per rivendicare il diritto a un mercato vivo e accessibile. A partire da giovedì 12 giugno, presso “Bollicine”, in Via Posidonia 97, si svolgerà una raccolta firme per richiedere all’amministrazione comunale di Salerno di aprire ufficialmente l’area mercatale anche nei pomeriggi e nelle serate. Un gesto concreto per restituire vitalità e opportunità al nostro quartiere, perché insieme possiamo fare la differenza.

A partire da giovedì 12 giugno, presso l'attività commerciale "Bollicine", situata in Via Posidonia 97, nel cuore del quartiere Torrione, sarà attiva una raccolta firme per sollecitare ancora una volta l'amministrazione comunale di Salerno per l'apertura dell'area mercatale (con ingresso da Via.

