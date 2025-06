Apertura del Centro operativo comunale Coc in vista della partita Pescara - Ternana

In vista della tanto attesa finale playoff tra Pescara e Ternana, il Comune ha annunciato l'apertura del Centro Operativo Comunale (COC) a partire dalle 18 di sabato 7 giugno. Un provvedimento volto a garantire sicurezza e supporto alla vasta folla prevista, con il sindaco Carlo Masci che ha firmato l'ordinanza per gestire al meglio questa importante occasione sportiva. La partita al stadio promette emozioni uniche, e il COC sarà il cuore pulsante di un evento indimenticabile.

Apertura del Coc (centro operativo comunale), a partire dalle ore 18 di sabato 7 giugno, in vista della finale di ritorno playoff serie C 2025. Il sindaco Carlo Masci ha pubblicato l’ordinanza, considerando la grande affluenza di pubblico in città . Allo stadio si giocherà la partita Pescara -. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Apertura del Centro operativo comunale (Coc), in vista della partita Pescara - Ternana

In questa notizia si parla di: Apertura Centro Operativo Comunale

