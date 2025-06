Aperto il bando del Premio Canada-Italia per l’Innovazione 2025 | idee globali per sfide comuni

L’innovazione è la chiave per affrontare le sfide globali di oggi. Con il bando aperto per il Premio Canada Italia 2025, si apre una porta a idee rivoluzionarie che uniscono creatività e collaborazione internazionale. Sostenibilità, sicurezza e inclusione sono al centro di questa iniziativa, offrendo a talenti e progetti un’occasione unica di visibilità. Sei pronto a contribuire con le tue idee a plasmare un futuro migliore?

In un contesto globale in continua evoluzione, dove la sicurezza, la sostenibilità e l'inclusione hanno bisogno di approcci innovativi, collaborazioni internazionali e soluzioni concrete, l'Ambasciata del Canada in Italia è lieta di annunciare la tredicesima edizione del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2025.

Canada Italia Premio Innovazione

