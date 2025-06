Aperte le iscrizioni per i centri estivi sportivi

Sei pronto a vivere un’estate all’insegna dello sport e del divertimento? Aperte le iscrizioni per i centri estivi sportivi 2025 a Cesa! Con 30 posti disponibili per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, le attività si svolgeranno a luglio e agosto, offrendo opportunità uniche di crescita, amicizia e scoperta. Non perdere questa occasione: il divertimento e l’avventura ti aspettano!

Al via le domande per i centri estivi sportivi 2025 a Cesa. Sono 30 posti disponibili per attività da tenersi nei mesi di luglio e agosto. Il Comune di Cesa ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione, alla quale potranno partecipare, gratuitamente, i minori residenti, di età compresa tra. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Aperte le iscrizioni per i centri estivi sportivi

