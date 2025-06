ap rossi rimette il mandato in arrivo il presidente benevolo

Daniele Rossi si appresta a cedere il suo incarico di commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale, preparando il terreno all’arrivo di Francesco Benevolo, il nuovo presidente designato. Con un percorso già avviato nelle audizioni parlamentari e l’appoggio della Regione, Benevolo si appresta a guidare il porto verso un futuro promettente, segnando una svolta importante per la gestione portuale. È un momento di grande cambiamento e opportunità per il territorio.

Tra pochi giorni Daniele Rossi (nella foto a fianco) rimetterà il proprio mandato di commissario straordinario dell’ Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico centro settentrionale per permettere il subentro, nello stesso ruolo, di Francesco Benevolo. Quest’ultimo è il candidato alla presidenza dell’ente: ha già sostenuto le audizioni alle commissioni Trasporti di Camera e Senato e ha ottenuto l’intesa del presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. Non si tratta ancora della nomina formale a presidente, ma è un passaggio operativo rilevante, poiché da quel momento i progetti in corso dell’Autorità Portuale passeranno nelle mani di Benevolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it