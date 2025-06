Anziana cade in casa | soccorsa dai vigili del fuoco in centro storico

Un episodio che ha suscitato preoccupazione nel cuore del centro storico: un'anziana donna, caduta nella propria abitazione in via Lambertenghi, è stata prontamente soccorsa dai vigili del fuoco. La sua richiesta d'aiuto, pur difficile da raggiungere a causa delle chiuse porte e finestre, ha attivato un intervento tempestivo e mirato. I vigili del fuoco sono intervenuti con professionalità, garantendo la sicurezza e il rispetto della dignità dell'anziana signora, dimostrando ancora una volta l'importanza della vicinanza alle fasce più deboli della comunità.

Una donna in seria difficoltà è stata soccorsa dai vigili del fuoco nella sua abitazione di via Lambertenghi, nel cuore del centro storico. L'anziana signora è riuscita a chiedere aiuto ma la porta e le finestre erano chiuse. E' stato necessario chiedere l'intervento dei vigili del fuoco che sono. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Anziana cade in casa: soccorsa dai vigili del fuoco in centro storico

