Antonio Nusa ha stregato la Serie A | un top club può portarlo in Italia

Antonio Nusa, il talento emergente della Norvegia, ha fatto il suo grande debutto sulla scena internazionale, incantando tutti con una prestazione straordinaria contro l’Italia. Ora, un top club italiano potrebbe approfittare di questa occasione per portarlo nel nostro campionato, aggiungendo un talento di altissimo livello alla Serie A. La sua abilità e la sua freschezza promettono di rivoluzionare il panorama calcistico italiano, rendendo il suo arrivo un vero colpo di mercato.

Il talento norvegese ha stregato gli addetti ai lavori dopo la super prestazione contro la Nazionale azzurra e un top club potrebbe portarlo in Italia (Ansa) – SerieANews.com Prestazione monstre e luci dei riflettori tutte su di lui. Antonio Nusa ha travolto l’Italia insieme a tutta la Norvegia, in un 3-0 che non ha lasciato spazio a repliche di nessun tipo e che ha creato parecchi scossoni nell’ambiente azzurro. Classe 2005, l’esterno ha realizzato la rete del 2-0, con una serpentina che ha fatto scontrare Di Lorenzo e Rovella, per poi insaccare sotto la traversa. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Antonio Nusa ha stregato la Serie A: un top club può portarlo in Italia

