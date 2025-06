antonello venditti a palmanova sabato 9 agosto

Preparati a vivere un’estate indimenticabile a Palmanova! Antonello Venditti, protagonista della rassegna “Estate di Stelle”, torna con il suo emozionante concerto “Notte Prima degli Esami 40th Anniversary – 2025 Edition”. Dopo un breve rinvio, l’artista romano salirà sul palco sabato 9 agosto 2025 alle ore 21.30 in Piazza Grande, regalando una serata di musica e nostalgia. Non perdere questa straordinaria occasione di ascoltare dal vivo uno dei grandi nomi della musica italiana.

