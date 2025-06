Anthony Tomassetti confermato al Tolentino Calcio per la terza stagione

Il Tolentino Calcio si avvia verso una nuova entusiasmante stagione con una conferma di grande valore: Anthony Tomassetti resterà in maglia cremisi, segnando la terza stagione consecutiva al fianco dei compagni. Un tassello fondamentale per il club, che continua a puntare sulla crescita e sui valori di lealtà e dedizione incarnati dal difensore. La sua presenza è un segnale di continuità e ambizione per il futuro del team...

Seconda conferma in casa Tolentino, il difensore Anthony Tomassetti vestirà la maglia cremisi nella prossima stagione così Paolo Tortelli. Per il difensore si tratta della terza stagione consecutiva con il Tolentino. "Per noi – dice il direttore sportivo Giorgio Crocetti – era una priorità potere contare su questo giocatore anche nel prossimo campionato. Si tratta di un ragazzo e un giocatore che rispecchia esattamente i valori del Tolentino Calcio. Siamo contenti di poterlo riabbracciare per un altro anno". Lo stesso difensore si dice molto soddisfatto e felice di poter proseguire la permanenza nel Tolentino.

