Anne Fontaine racconta il Boléro in un film magnetico ed erotico, un’opera che incanta e ipnotizza in ogni angolo del mondo. In meno di 15 minuti, il pubblico si immerge in un viaggio sensoriale che unisce musica e emozioni profonde. La regista lussemburghese, nota per la sua sensibilità artistica, porta al Milano Film Fest una versione intima e coinvolgente di questa composizione senza tempo, dimostrando ancora una volta come l’arte possa unire e sedurre.

Non passano più di 15 minuti senza che qualcuno, in qualche parte del mondo, non stia ascoltando il Boléro di Maurice Ravel. Un’opera ipnotica e universale, che rapisce e ammalia, irrimediabilmente. «È magnetica ed erotica», ci dice Anne Fontaine, regista lussemburghese che ammiriamo molto e che porta nella sezione Concorso del Milano Film Fest, festival alla sua prima edizione, il suo film Boléro, la storia di come è nata la magistrale partitura di Ravel. «È una musica che ti entra dentro e non ti lascia», riflette Fontaine. Il suo Boléro è un film che viene da lontano, dal suo legame viscerale con la musica e dal fascino per Maurice Ravel come uomo ironico e paradossale, interpretato da Raphaël Personnaz. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Anne Fontaine racconta il Boléro in un film: «È magnetico ed erotico»

