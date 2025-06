Anime in lattina | Lorenzo Cittadini presenta il suo nuovo disco al Cinema Turroni

Preparati a immergerti in un viaggio musicale unico: Lorenzo Cittadini presenta il suo nuovo album "Anime in lattina" al Cinema Turroni, un evento imperdibile per gli amanti della buona musica. Venerdì 6 giugno, il cantautore trevigiano svelerà le sue emozioni più profonde raccolte in 13 brani intensi, arricchiti da collaborazioni speciali. Non perdere l’occasione di scoprire un’opera che nasce dopo sette anni di passione e dedizione, pronta a conquistare il cuore di tutti.

È uscito venerdì 6 giugno il terzo album di inediti del cantautore trevigiano Lorenzo Cittadini. "Anime in lattina" è il titolo di un disco la cui gestazione è durata ben sette anni, sfociati in una raccolta di 13 canzoni intime e personali in cui compaiono tre collaborazioni d'eccezione:

Lorenzo Cittadini - crowdfunding per il concerto di presentazione del nuovo disco Anime in Lattina