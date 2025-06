Anime Diverse in Arte giugno 2025

A Cascina, il mese di giugno 2025 si trasforma in un palcoscenico di creatività con la mostra “Anime Diverse in Arte”. Un connubio di pittura, grafica e fotografia che celebra l’espressione personale e la varietà artistica. Promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica 55/70 e dal Fotoclub Uliveto Terme, questa esposizione coinvolge talenti locali e nazionali, invitando il pubblico a scoprire le molteplici sfaccettature dell’arte...

Cascina, 7 giugno 2025 - Nel mese di giugno 2025, l’arte torna protagonista all’Euro Hotel di Cascina con la mostra collettiva “Anime Diverse in Arte”, un’esposizione che unisce pittura, grafica e fotografia all’insegna della creatività e dell’espressione personale. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Arte Pittorica Fotografica 5570 (AAPF) e dal Fotoclub Uliveto Terme, e vede coinvolti numerosi artisti del territorio e non solo. Espongono: Gino Amaddio, Tatiana Di Sacco, Pietro Mannucci, Antonio Monicelli, Pierugo Orsolini, Carla Scatena, Walter Di Piazza, Nicolò Mannucci, Rolando Mannucci, Moreno Morelli, Francesca Quaglia, Paolo Tognotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Anime Diverse in Arte" giugno 2025

