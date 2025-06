Angelo Duro replica all’accusa di essere un evasore e Selvaggia Lucarelli lo infilza

Il mondo dello spettacolo si infiamma: Angelo Duro risponde duramente alle accuse di evasione fiscale, mentre Selvaggia Lucarelli lo mette nel mirino con una stilettata velenosa. Venerdì 6 giugno, il comico si difende sui social, ma le polemiche sono solo all’inizio. Cosa c’è dietro questa intensa polemica? Continua a leggere su Perizona.it.

Venerdì 6 giugno Angelo Duro ha replicato via social all'accusa di essere un evasore fiscale. "Non ho mai fatto beneficenza

