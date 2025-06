Angelo Duro | Avrei evaso solo 150mila euro? Mica sono un pezzente E promuove il suo film su Netflix

Il famoso comico Angelo Duro si difende con il suo stile pungente dopo che la Guardia di Finanza ha annunciato un’indagine per presunte evasioni fiscali. Con sarcasmo e ironia, Duro respinge le accuse legate a 150mila euro, sottolineando il suo impegno nel versare le tasse allo Stato. La sua risposta, tra battute e sincerità, mette in luce quanto sia importante difendersi con autenticità e humour anche in situazioni delicate.

«Non ho mai fatto beneficenza in vita mia. E mai la farò. Ma la beneficenza allo Stato sì. L’ho sempre fatta. Quindi, questa notizia delle 150 mila euro purtroppo è falsa. Vi pare che mi metto ad evadere per una cifra così ridicola? Per chi mi avete preso. Per un pezzente». Il comico Angelo Duro, commenta nel suo consueto modo icastico l’iniziativa della Guardia di Finanza che, al termine di una attività di verifica fiscale, ha inviato una informativa alla Procura di Roma. Leggi anche Risate "scorrette" e incassi record. Angelo Duro "di destra becera" fa litigare "Repubblica" e "Il Fatto". Nei guai la "milf più amata d'Italia": chi è la star di film per adulti accusata di aver evaso 110mila euro (video). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Angelo Duro: “Avrei evaso solo 150mila euro? Mica sono un pezzente”. E promuove il suo film su Netflix

