Andrew Tate guida 146 km orari oltre il limite patente sospesa 120 giorniAndrew Tate

Andrew Tate, noto influencer e personaggio controverso, è stato fermato mentre correva a 196 km/h in un'area con limite di 50 km/h vicino a Bucarest. La sua bravata ha portato a una multa salata e alla sospensione della patente per 120 giorni. Un episodio che riaccende il dibattito sulla responsabilità delle celebrità e il rispetto delle regole stradali. Ma quali sono le conseguenze di comportamenti così rischiosi?

(Adnkronos) – Andrew Tate, l'infleuncer americano noto per le sue affermazioni misogine, è stato sorpreso a guidare a 196 chilometri orari in un villaggio vicino a Bucarest, dove il limite è di 50. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dalla Bbc, aggiungendo che il 38enne ha ricevuto una multa di 310 sterline e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Tate Andrew Orari Limite

Dallo stupro alla tratta di esseri umani: 21 incriminazioni nel Regno Unito per Andrew e Tristan Tate - Andrew e Tristan Tate sono ormai sotto i riflettori per 21 incriminazioni penali, tra cui stupro e tratta di esseri umani.

Andrew Tate guida 146 km orari oltre il limite, patente sospesa 120 giorniAndrew Tate - (Adnkronos) - Andrew Tate, l'infleuncer americano noto per le sue affermazioni misogine, è stato sorpreso a guidare a 196 chilometri orari in un villaggio vicino a Bucarest, dove il limite è di 50. Lo ... Da msn.com

Andrew Tate trovato a guidare oltre i 190 km/h vicino a Bucarest, patente sospesa per quattro mesi - Andrew Tate fermato a Bucarest per eccesso di velocità, con multa e sospensione patente; già noto per infrazioni in Romania e Germania, è indagato per gravi reati tra Romania, Gran Bretagna e Stati Un ... Riporta gaeta.it

Andrew Tate ufficialmente incriminato per molteplici capi d’accusa gravi - Lo scorso Dicembre 2022, il noto influencer ed ex-boxer 37enne Andrew Tate fu arrestato nella sua villa in Romania dove si era trasferito da tempo. Assieme a lui altre 2 persone e suo fratello Tristan ... Da drcommodore.it

Andrew Tate buying limited edition Ferrari 812 Competizione at VIP Motors