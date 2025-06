Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena

guidare la squadra verso una nuova stagione di successi. Con la sua esperienza e visione innovativa, Sottil sembra pronto a portare entusiasmo e risultati concreti in Emilia, facendo salire l’asticella del club e alimentando le speranze dei tifosi. La sua candidatura rappresenta una svolta importante, ma le decisioni si prenderanno nelle prossime ore, lasciando tutti con il fiato sospeso per un futuro ancora tutto da scrivere.

Non sarà certamente Andrea Pirlo, ormai pronto a firmare per il Dubai United (club della serie B degli Emirati Arabi) l’allenatore del Modena, e la posizione di Luca D’Angelo appare complicata da sbloccare, considerato il rapporto stretto che il tecnico abruzzese ha con la piazza di La Spezia, non solo contrattualmente. Ecco, dunque, nelle intense ore di questa settimana, il Modena ha individuato in Andrea Sottil il nome al momento più caldo per la panchina canarina. Ne abbiamo dato conto già nella mattinata di ieri attraverso una notizia flash sulla pagina web del Quotidiano Sportivo e le conferme sono successivamente arrivate concrete. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Andrea Modena Sottil Panchina

Modena: in attesa del nuovo allenatore, occhi su Luca D'Angelo e Andrea Pirlo - Modena si prepara alla decisione sul nuovo allenatore, con occhi puntati su Luca D’Angelo e Andrea Pirlo, mentre si fa attendere il triplice fischio della finale di ritorno tra Spezia e Cremonese.

Andrea Sottil in pole position per la panchina del Modena - Andrea Sottil è il candidato principale per diventare il nuovo allenatore del Modena, con decisione attesa entro la prossima settimana. Riporta sport.quotidiano.net

Modena, è Andrea Sottil il nome più caldo per la panchina - Per il 51enne ex tecnico della Sampdoria 14 panchine blucerchiate dal 30 agosto scorso all'8 dicembre 2024. Svincolato, l'allenatore predilige il 3-5-2, motivo tattico probabilmente vicino alle idee d ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Bari, aria di cambiamento: Sottil tra i candidati per la panchina - Dopo una stagione deludente, il Bari si prepara a ripartire con una nuova programmazione per la prossima Serie B. Il nono posto in classifica e l’assenza. Riporta tuttob.com

Lite tra Buffon e Cassano in aereo: ecco cosa si sono detti