Andrea Sempio la rivelazione al padre 8 anni fa | cosa gli aveva confidato

Otto anni fa, Andrea Sempio rivelò al padre un segreto che avrebbe segnato la sua vita: un’intensa confessione che oggi torna a emergere tra le ombre di un caso ancora avvolto dal mistero. Nel 2017, la sua breve indagine legata alla tragica scomparsa di Chiara Poggi aveva scosso l’Italia, e le intercettazioni recenti riaccendono il dibattito su verità e giustizia. Ma cosa aveva confidato davvero Andrea? La risposta potrebbe cambiare tutto.

Nel 2017 Andrea Sempio finì brevemente sotto indagine per l'omicidio di Chiara Poggi, in seguito a una denuncia presentata dalla madre di Alberto Stasi. Le intercettazioni ambientali dell'epoca, oggi sono tornate alla luce. Cosa aveva confidato Sempio al padre? Dialoghi familiari, soliloqui in auto e sfoghi amari rivelano la pressione mediatica e investigativa di un caso che, a distanza di anni, continua a far discutere. Leggi anche: Garlasco, scatta la condanna: la bella notizia per Stefania Cappa. Cosa succede Le intercettazioni del 2017: "Non sono tranquillissimo". Era il 9 febbraio 2017 quando Sempio, all'epoca indagato, si preparava a essere interrogato.

