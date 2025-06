Andrea Rinaldo ingegnere idrologo e l' Università IUAV ripensano Venezia in un' ottica di preservazione contro crisi climatica e abbassamento terreno

Andrea Rinaldo, ingegnere idrologo, e l’Università IUAV ripensano Venezia come un modello di resilienza contro la crisi climatica e il progressivo abbassamento del terreno. Un progetto che unisce scienza, ingegneria e patrimonio culturale per preservare questa città unica al mondo. La storia ci insegna che già nel 1501 Venezia affrontava queste sfide con opere ingegnose: ora, si tratta di reinventarle per il futuro.

Salvare Venezia è un appello che risuona da decenni, condiviso da esperti di diversa formazione, scienziati e umanisti. Del resto, di questo problema la Repubblica di Venezia si occupava già nel 1501, quando istituì la figura dei magistrati delle Acque, preposti alla realizzazione di grandi opere di ingegneria idraulica, per cui nei secoli furono costruiti murazzi e deviati i fiumi dalla Laguna, a impedire l'eccessivo trasporto di sedimenti. La crisi climatica ha reso questa cronica sfida un'emergenza.

