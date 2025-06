Andrea Pinto e Sonic Muse ETS | un viaggio tra poesia musica e impegno civile

Andrea Pinto e Sonic Muse ETS ci invitano a un viaggio straordinario tra poesia, musica e impegno civico. Attraverso eventi come Irpinia Poetica e la campagna referendaria per il Sì, hanno trasformato l’arte in un potente strumento di riflessione e cambiamento sociale. Questo tour culturale dimostra come la creatività possa diventare voce di protesta e speranza, unendo cuori e menti in nome di un futuro più consapevole e solidale.

L’arte e la musica hanno guidato Andrea Pinto e Sonic Muse ETS in un percorso che ha attraversato due eventi di grande rilievo: Irpinia Poetica e la chiusura della campagna referendaria per il Sì, trasformandosi in un vero e proprio tour culturale che ha unito poesia, musica e riflessione sociale. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Andrea Pinto e Sonic Muse ETS: un viaggio tra poesia, musica e impegno civile

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Musica Andrea Pinto Sonic

Fiabe in musica, mostre, incontri e poi Sant'Andrea chiama a raccolta i figuranti: gli eventi - Oggi, 16 maggio, l'Aretino si anima con una serie di eventi imperdibili: dalle fiabe in musica a mostre e incontri.

“Gloria victis”, il nuovo disco di Andrea Pinto - Gloria Victis è il nuovo e terzo disco ufficiale di Andrea Pinto, poeta e cantautore avellinese ... da 14 tracce (13 canzoni e una poesia in musica che funge da epilogo) che lasciano spesso ... Secondo orticalab.it

Andrea Pinto, tra poesia e musica. Alla Mondadori presenta il libro “Senza titolo, tempo, senso e soluzione” - Dopo la performance musicale e poetica tenutasi presso l’incantevole cortile del Palazzo della Cultura in occasione della Summer Edition 2022, Andrea Pinto con Luca Gatta dell’Associazione ... Da orticalab.it

Andrea Pinto - Se poi