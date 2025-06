Andre Agassi racconta quando capì chi era davvero Rafa Nadal | “Lo spiai attraverso due armadietti”

Andre Agassi rivela un momento chiave nella sua carriera, quando, osservando Rafa Nadal adolescente nello spogliatoio del Roland Garros, ha compreso la grandezza del suo avversario. Attraverso due armadietti, lo spiai e pensai: "Non posso battere questo tizio"... Un episodio che ha segnato il riconoscimento di un futuro campione. Scopriamo insieme come quell'istante abbia cambiato per sempre la percezione del giovane talento spagnolo.

Andre Agassi ha raccontato un aneddoto su un Rafa Nadal 17enne nello spogliatoio del Roland Garros: "Lì ho pensato: 'Non posso battere questo tizio'.". 🔗 Leggi su Fanpage.it

