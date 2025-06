Andorra-Inghilterra | dove vederla orario e probabili formazioni

Preparati a vivere un'emozionante notte di calcio al RCDE Stadium di Barcellona, dove si sfideranno Andorra e Inghilterra per la qualificazione ai Mondiali. Una partita ricca di aspettative e colpi di scena, con formazioni pronte a dare il massimo. Scopri orario, dove vederla in tv e le ultime novità sulle probabili formazioni in questa avvincente sfida tra piccole grandi nazioni del calcio internazionale.

Al RCDE Stadium andr√† in scena la sfida tra Andorra-Inghilterra: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Al RCDE Stadium di Barcellona¬†si giocher√† la sfida di¬†qualificazione ai prossimi Mondiali¬†tra¬†Andorra-Inghilterra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l‚Äôorario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Andorra (5-4-1):¬†I. Alvarez; Borra . 🔗 Leggi su Calcionews24.com ¬© Calcionews24.com - Andorra-Inghilterra: dove vederla, orario e probabili formazioni

