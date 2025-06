ancora una vittoria per le azzurre di velasco terzo successo al volleyball nations league

Le azzurre di Velasco continuano a stupire nel Volleyball Nations League, conquistando la terza vittoria consecutiva al 'Maracanazinho' di Rio de Janeiro. Con una prestazione dominante contro la Corea del Sud, le campionesse olimpiche in carica dimostrano ancora una volta il loro valore e determinazione. Questa serie positiva conferma il grande momento della squadra italiana, pronta a scrivere nuove pagine di successo nel torneo internazionale.

AGI - Tre partite e tre vittorie per l'Italia della pallavolo femminile nella pool 2 della prima settimana di gioco della Volleyball Nations League. Al 'Maracanazinho' di Rio de Janeiro in Brasile, nella serata italiana le campionesse olimpiche in carica hanno nettamente sconfitto la Corea del Sud per 3 a 0 (set: 25-13; 25-13; 25-17). Miglior realizzatrice Paola Egonu con 16 punti seguita da Linda Nwakalor e Sarah Luisa Fahr con 8, e Loveth Omoruyi con 7. Dopo aver sconfitto gli Stati Uniti al debutto e la Germania nell'esaltante tiebreak, le ragazze del commissario tecnico Julio Velasco hanno conquistato un successo importante per la classifica generale alla vigilia dell'ultima suggestiva sfida, quella di domani contro le brasiliane. 🔗 Leggi su Agi.it