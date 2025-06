Ancora guai per Berrettini dopo il ritiro da Stoccarda | questa non ci voleva

Ancora brutte notizie per Matteo Berrettini, dopo il ritiro da Stoccarda. L’ex numero 6 del mondo, già alle prese con l’addio a Ferrara e il forfait al Boss Open, si trova di nuovo in difficoltà: i recenti problemi fisici minacciano il suo ritorno sulle racchette. I video e le foto degli scorsi giorni avevano acceso speranze, ma ora il futuro sulla scena internazionale sembra nuovamente incerto. Quante sfide ancora lo attendono prima di rivederlo in campo?

