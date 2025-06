Ancora disordini nel carcere di Avellino | detenuto aggredito feriti anche agenti

Ancora tensioni e disordini scuotono il carcere di Avellino, con un episodio di violenza che ha coinvolto detenuti e agenti, lasciando feriti sia tra i presenti che tra le forze dell’ordine. La situazione nel penitenziario si fa sempre più preoccupante, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione delle strutture detentive. È urgente fare chiarezza e intervenire per garantire ordine e tutela per tutti.

Nel pomeriggio di ieri, presso la Casa Circondariale di Avellino Bellizzi, si è verificato un nuovo episodio di violenza tra detenuti. A darne notizia è la Segreteria della UILPA Polizia Penitenziaria di Avellino. Aggressione all'interno del reparto transito Secondo quanto riferito, un.

