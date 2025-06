Anche la Spal è fallita | niente iscrizione alla prossima C Entrerà l' under 23 dell' Inter

Il mondo del calcio italiano si trova nuovamente davanti a un epilogo amaro: dopo il crollo del Brescia in Serie B, anche la Spal dichiara fallimento e rinuncia alla prossima iscrizione. La società, attraverso una nota ufficiale, definisce questa decisione come un “epilogo doloroso”, lasciando i tifosi e gli appassionati nel dolore e nell’incertezza sul futuro del club e del calcio nostrano.

Dopo il crollo del Brescia in B, un'altra società sparisce. "Epilogo doloroso", scrive la proprietà in una nota ufficiale.

