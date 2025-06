Anche la Spal è fallita | “Epilogo doloroso” è fuori dal calcio professionistico Niente Serie C

Il fallimento della Spal segna un’epoca dolorosa per il calcio ferrarese e italiano. Dopo due decenni di difficoltà, il club storico di Ferrara non potrà più partecipare alla Serie C, chiudendo un capitolo importante della sua storia. Un fallimento che solleva molte domande sul futuro del calcio di provincia e sulla gestione dei club storici. Continua a leggere per scoprire i retroscena di questa drammatica vicenda.

La Spal è fallita ufficialmente. Lo storico club di Ferrara non riuscirà a iscriversi al prossimo campionato di Serie C. È il terzo fallimento del club in 21 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

